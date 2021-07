621 Dimpel-Brote, 412 Streuselkuchen und 318 Hefezöpfe – die Rammelsbacher Aktion „Backen für Flutopfer“ am Samstag war ein voller Erfolg. Es kamen so viele Menschen ans historische Backhaus in der Ortsmitte, dass sich zeitweise eine mehr als hundert Meter lange Menschenschlange bildete, in der die Leute geduldig warteten. Zehn Bäcker waren in zwei Schichten am Werk. Mehr als 6000 Euro kamen so für die Opfer des Hochwassers zusammen, weitere 4000 Euro wurden gespendet – also insgesamt rund 10.000 Euro. Und weil dieser Tag so überragend lief, soll das Backen für die Hochwasseropfer am kommenden Samstag wiederholt werden. Dann soll es wieder Brot geben, außerdem Quarkbrezeln. Ortsbürgermeister Thomas Danneck kündigte an, der Gesamterlös soll an eine noch zu bestimmende Partnergemeinde im Katastrophengebiet gehen, damit nichts in der Bürokratie hängenbleibt. Der Ortsgemeinderat werde darüber beraten.