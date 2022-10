Langsam aber sicher hält der Herbst Einzug. Mit wenigen Ausnahmen dominieren in den kommenden Tagen dichte Wolken. Immer wieder wird es ordentlich nass. Wer einen Spaziergang im Freien plant, sollte dafür den Samstag ins Auge fassen.

Auf der Vorderseite eines Tiefs über dem Atlantik gelangt von Südwesteuropa milde Luft zu uns. In dieser Strömung befinden sich allerdings auch Regen- und Schauerstaffeln, die die Region vor dem Wochenende überqueren. Die Beruhigung der Wetterlage am Samstag währt nur kurz.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit etwas Sonne dominieren die Wolken. Am Nachmittag und Abend kann es teils zu kräftigen Regenfällen kommen. Auch kurze Gewitter sind möglich. Die Temperaturen bewegen sich im milden Herbstbereich. In der Nacht ziehen von Frankreich her erneut dicke Regenwolken heran.

Freitag: Zu Beginn des Tages kann es erneut kräftig regnen. Erst am Nachmittag reißt die dunkelgraue Wolkendecke etwas auf, sodass die Sonne etwas scheinen kann. In der Nacht auf Samstag bildet sich stellenweise Nebel.

Samstag: Nachdem sich die Nebelfelder aufgelöst haben, gibt es eine Mischung aus Sonne und Wolken. Dabei bleibt es trocken und angenehm mild.

Sonntag: Der Tag startet einigermaßen freundlich, zum Teil auch mit Sonnenschein. Am Nachmittag übernehmen von Südwesten aufziehende Wolken das Wetter-Zepter. Es kann teils regnen, vereinzelt sind auch Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit recht mild.

Weiterer Trend

Zu Beginn der neuen Woche muss in der Region noch Regenfällen oder Schauern gerechnet werden. Am Dienstag und Mittwoch wird es nach unterschiedlicher Nebelauflösung wieder etwas freundlicher. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Dabei bleibt es mild.