Der Auto-Motor-Sport-Club (AMSC) Pfeffelbach veranstaltet im Jahr seines 40. Vereinsjubiläums nach zweijähriger Corona-Pause am Pfingstwochenende, Samstag und Sonntag, wieder sein Autocross-Rennen. Es wird im örtlichen Steinbruch, dem sogenannte Pfeffelring mit einer Länge von 750 Metern, 20 Metern Höhenunterschied und einer Breite zwischen fünf und zehn Metern, ausgetragen.

Es handelt sich um den zweiten Lauf zum Drei-Nationen-Cup. Bei diesem Pokalwettbewerb finden mehrere Läufe in Deutschland, Frankreich und der Schweiz statt. Unter den 130 Nennungen in Pfeffelbach sind gleich mehrere Piloten des AMSC dabei: Sven Lagrange, Melanie Schaf, Edgar Kolb, Leon Hahner, Klaus Maszurimm, Leon Ogrzey, Peter Schaaf, Florian Probst, Patrick Keever, Manuel Heger, Fabian Bäcker, Kevin Wolter, Torsten Wallukat, Lilly Ferchel, Luisa Hahner, Jacky Reis und Tanja Schulz.

Der Samstag beginnt um 10 Uhr mit dem Zeitfahren. Es folgen die Vorläufe, in denen die Piloten um die besten Startplätze kämpfen. Drei Runden sind zu absolvieren, von denen die beste gewertet wird. Um den Samstag für die Zuschauer noch interessanter zu machen, schließt ein Langstreckenrennen den ersten Veranstaltungstag ab. Maximal 24 Fahrzeuge werden in einem Handicap-Rennen an den Start gehen. Der Rückstand der stärkeren Fahrzeuge beträgt eine Runde. Während bei den üblichen Rennen sieben Runden zurückgelegt werden, gilt es bei dem Langstreckenrennen 15 Runden zu absolvieren. Zugelassen sind Serienfahrzeuge und Serien-Abarth-Fahrzeuge.

Am Sonntag werden die Vor- und Hauptläufe ab 9 Uhr gestartet. Das Superfinale, an dem die Sieger aller 18 Läufe teilnehmen, findet gegen 18 Uhr statt. Weitere Informationen, auch zu Tickets, gibt es unter www.amsc-pfeffelbach.de.