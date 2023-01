Behördengänge zwischen den Jahren waren nicht angesagt. Um Energie zu sparen, waren viele Ämter geschlossen und lediglich der „Notdienst“ der Standesämter zu erreichen.

Eigentlich hätten bis zum Jahresende die meisten Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland elektronisch zur Verfügung stehen müssen. So jedenfalls sieht es das Onlinezugangsgesetz (OZG) vor, das 2017 beschlossen wurde. Darin werden Bund, Länder und Kommunen verpflichtet, „ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten“. Doch trotz einer Frist von fünf Jahren für die Umsetzung konnte die gesetzliche Vorgabe, 575 Leistungen digital anzubieten, nicht eingehalten werden. Die eine oder andere Leistung kann digital bereits genutzt werden, aber die meisten sind noch nicht elektronisch verfügbar.

Vieles nicht flächendeckend

Nachdem sich im Frühjahr abzeichnete, dass das Ziel Ende 2022 gerissen wird, verständigten sich im Mai Bund und Länder im IT-Planungsrat, dem zuständigen Steuerungsgremium, die 35 wichtigsten Verwaltungsleistungen vorrangig umzusetzen. Nach dem Prinzip „Einer für Alle“ werden diese Projekte vom jeweils federführenden Bundesland digitalisiert und dann flächendeckend zur Verfügung gestellt. Dieser sogenannte OZG-Booster betrifft unter anderem Online-Anträge zu Einbürgerung, Personalausweis, sowie An-, Ab- und Ummeldung von Kraftfahrzeugen.

Aber zum Jahresende waren viele Booster-Leistungen nicht flächendeckend verfügbar. Dabei hakt es etwa an den komplexen Verwaltungsstrukturen. So verbreitete die Bundesagentur für Arbeit zwar kurz vor Weihnachten die Botschaft, dass sie als erste deutsche Großbehörde das OZG umsetze und rund 70 Verwaltungsleistungen nutzerfreundlich als eServices (elektronischer Service) anbiete. Doch das gilt nur für die Bundesagentur und ihre Dependancen, nicht jedoch für alle 400 Jobcenter, die in gemischter oder in alleiniger kommunaler Trägerschaft stehen.

Politiker: Kommunen stärker berücksichtigen

Kurz vor Ablauf der Frist warnten der rheinland-pfälzische Digitalminister Alexander Schweitzer und Staatssekretär Fedor Ruhose (beide SPD): Das Vorzeigevorhaben „Einer für Alle“ der Verwaltungsdigitalisierung dürfe nicht zu einer „Enttäuschung für Alle“ werden. Die digitale Verwaltung brauche 2023 ein „Entscheidungsjahr“ mit konkreten Verabredungen und einem OZG 2.0. Da 90 Prozent der OZG-Leistungen auf kommunaler Ebene umzusetzen seien, müssten die Kommunen stärker berücksichtigt werden, fordern die Landespolitiker.

Ein kleiner Trost bleibt: für die elektronische Patientenakte soll es 2023 nach zwei Jahren Verzögerung einen neuen Aufbruch geben. Und ab Januar sind Arbeitgeber verpflichtet, Bescheinigungen zur Arbeitsunfähigkeit ihrer Mitarbeiter elektronisch bei den Krankenkassen abzurufen.