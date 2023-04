Die Ortsgemeinde will prüfen lassen, ob sich das Areal „Krumme Äcker“ als Neubaugebiet eignet. Dagegen regt sich Widerstand im Ort. Einer der Gegner hat einen Fragenkatalog an die Gemeinde geschickt. Einige Punkte konnte die Verwaltung aber noch nicht beantworten.

Die Ortsgemeinde ist auf der Suche nach Flächen, die sich als Bauland ausweisen lassen. Das Planungsbüro BPP betonte, das die topografischen Bedingungen im Ort allerdings schwierig seien. Am geeignetsten erschien zunächst das Gebiet oberhalb des Baugebiets Metzenrain. Zudem wurde der Bereich „Krumme Äcker“ untersucht. Auch dieses Gelände sei nicht leicht zu erschließen. Das Büro geht jedoch davon aus, dass der Aufwand hierfür geringer sei als im Gebiet „Metzenrain“. In der Folge konzentrierte sich der Gemeinderat auf das Areal „Krumme Äcker“, aber ob dort tatsächlich Wohnhäuser gebaut werden, ist noch unklar. So stehen noch eine Machbarkeitsstudie zur Erschließungsplanung sowie eine wasserwirtschaftliche Untersuchung für das Gebiet „Krumme Äcker“ aus, durch das ein beliebter Spazierweg führt. Im Ort regt sich zudem Widerstand gegen die geplante Fläche am Eybachweg, auf der bis zu acht Häuser gebaut werden könnten.

Einer der Gegner – diese fordern eine Verlängerung des Baugebiets „Metzenrain“ – hatte in der Einwohnerfragestunde der vorletzten Sitzung vier Fragen gestellt, die jedoch nicht beantwortet werden konnten, da sich die Fragen auf Punkte der Tagesordnung bezogen hatten. In der jüngsten Sitzung bekam der Antragsteller Antworten, jedoch nicht alle, da viele Punkte noch ungeklärt seien. So sei noch nicht geklärt, wie mit Grundstücken umgegangen wird, die im Plangebiet liegen, aber nicht veräußert werden können. Mindestens zwei Eigentümer wollen ihre Grundstücke nicht verkaufen, dazu zählt auch der Fragensteller. Der hat nun erfahren, dass ein Grundstückstausch oder ein Umlegungsverfahren möglich seien. Es sei allerdings noch nichts geklärt, hieß es in der Ratssitzung.

Derzeit keine zuverlässige Kostenschätzung

Auch Informationen zu Kosten konnten noch nicht geliefert werden, da bisher lediglich drei mögliche Erschließungsvarianten vorliegen und noch kein konkreter Planentwurf. Der Gemeinderat muss zunächst eine Variante auswählen, damit die Planung forciert werden kann. Und so lange unklar ist, welches Areal letztlich gewählt wird, seien verlässliche Kostenschätzungen nicht möglich, betonte die Verwaltung auf die Frage des Bürgers. Auf die Frage, ob die Erschließung mit dem kommunalen Klimapaket und der klimagerechten Bauleitplanung vereinbar seien, erklärte die Verwaltung, dass die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und der Klimaschutz zu fördern seien – also in jedem Fall der Klimaschutz beachtet werde.

Nachdem der Rat im März die wasserwirtschaftliche Untersuchung in Auftrag gegeben, beschloss das Gremium in der jüngsten Sitzung einstimmig, Angebote für die Machbarkeitsstudie zur Erschließungsplanung einzuholen. Ziel des Rates sei es, das Baugebiet auszuwählen, das einfacher und günstiger für die künftigen Bauherren zu erschließen sei.