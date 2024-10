In der Realschule plus in Wolfstein gingen zum Ferienende schon am Wochenende die Lichter wieder an. Dort wurde die zweite Seniorenmesse des Landkreises Kusel ausgerichtet. Die Besucher lauschten Gesang und Vorträgen, testeten ihre Reaktionsschnelligkeit und probierten am RHEINPFALZ-Stand das digitale Zeitunglesen aus.

Aufgepasst! Es kommen Fahrzeuge aus den Seitenstraßen, außerdem tauchen plötzlich spielende Kinder auf. Auf dem Fahrrad,