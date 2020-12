Egal, wo der Nikolaus klingelt. Überall wird er freundlich empfangen. Und es gab den Nikolaus am Sonntagnachmittag auch gleich in doppelter Ausführung. Über eine gelungene Alternative zum Nikolausmarkt für die Feuerwehr.

Die zwei Autos, die die Helferinnen steuern, sind vollbepackt. Nikolaus eins, das ist Markus Neiheisel, Vorsitzender des Fördervereins der Feuerwehr Dunzweiler. Nikolaus zwei ist sein Stellvertreter Markus Becker. Sie tragen nicht nur die klassischen Nikolaus-Kostüme, sondern auch Maske und Einweghandschuhe. Kurz vor 15.30 Uhr fällt der Startschuss. Anhand eines generalstabsmäßig ausgeklügelten Plans haben sie sich den Ort aufgeteilt, Namen und Adressen gelistet.

„Einen schönen guten Tag“, wünscht der Nikolaus den beiden jungen Leuten, die am oberen Ende der Hauptstraße wohnen. Artig überreicht der gute Mann seine Tüte. Ein Schein mit einem kurzen „stimmt so“ wechselt die Besitzer. Jetzt warten Viktoria Becker und ihr Freund Alex Christmann nur noch auf die „Grumbeerwaffele“, die bald kommen sollen. „Wir machen jedes Jahr beim Nikolausmarkt mit, helfen bei der Straußjugend“, sagt Becker. „Da ist es doch klar, dass wir auch diese Aktion unterstützen.“

Überraschungsgeschenk

Eine Tüte mit Bockbier und eine mit Glühwein schnappt sich der Nikolaus, bevor er bei den Familien Weigelt und Diehl klingelt. „Hohoho“, schallt es ihm entgegen. Der Nikolaus antwortet mit einem „Von drauß vom Walde komm ich her…“ Die Überraschung ist gelungen. Schwiegertochter Bärbel hat das Geschenk heimlich bestellt. „Das ist eine tolle Idee“, betont Frank Weigelt, der nichts ahnte.

Fröhlich öffnen Martina und Wolfgang Gössel die Haustür. „Na als Dorfbewohner haben wir nicht lange überlegt und sofort zwei Tüten mit Glühwein bestellt. Es ist einfach prima, dass die Feuerwehr das macht“, sagt Gössel.

Die Elfe kennt den Weg

Der Servicewagen fährt weiter. Immer wieder muss sich der Nikolaus alias Markus Neiheisel bei seiner „Elfe“ rückversichern, wie es weitergeht. Diese hat die volle Übersicht, weiß, wer was bestellt und schon bezahlt hat, hakt die Liste ab und trägt die Geldbeträge ein, die der Nikolaus mitbringt. Viele Bedachte runden die Summe auf. „Die Erlöse kommen der Vereinsarbeit zugute“, erklärt Neiheisel, der normalerweise mit seinen Kollegen auf dem Dunzweilerer Nikolausmarkt am Stand Dienst schiebt. „Aber der fiel ja leider dieses Jahr ins Wasser.“

Die Idee des „Nikolaus auf Rädern“ hatte Neiheisel bereits Mitte September geboren, als sich abzeichnete, dass es voraussichtlich keine Veranstaltungen oder Märkte in diesem Jahr geben würde. Der Vorstand war einverstanden; ebenso die Vereinsunion, die sonst den Nikolausmarkt ausrichtet. Mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt wurde das Hygienekonzept abgestimmt. Per Telefonkonferenz teilten sich der Feuerwehr-Förderverein, der Obst- und Gartenbauverein, die Frauengymnastikgruppe, der TuS und die Straußjugend die Arbeit auf. Bald war klar, dass es zwei Erwachsenen-Tüten mit Andechser Doppelbock oder alternativ Glühwein, dazu Zimtwaffeln, Brezeln und Rohesser geben sollte. Für Kinder packten die Verantwortlichen Süßigkeiten und ein Softgetränk zusammen.

In 72 Haushalten

Die Werbung in den sozialen Medien, in der Zeitung und per Handzettel schlug ein wie eine Bombe. „Kaum hatten wir die Aktion ins Internet gestellt, kamen schon die ersten Bestellungen“, weiß Neiheisel. Sie hätten mit maximal 50 Tüten gerechnet – 174 müssen sie an 72 Haushalte ausliefern.

Der Obst- und Gartenbauverein wollte nicht untätig bleiben: Wie sonst auf dem Nikolausmarkt backen Ralf, Petra und Emanuel Klotz sowie Jörg Mayenfels 200 Waffeln, die Gudrun Müller und Lothar Kramer ausfahren. Selbst aus Altenkirchen ist eine Bestellung über zehn Waffeln eingegangen. Die muss der Gourmet aber selbst abholen, denn „nach außerhalb liefern wir nicht“, sagt Petra Klotz lachend.

Um 13 Uhr haben die Bäcker begonnen. Und dreieinhalb Stunden später dampfen die Waffeleisen noch immer, durchzieht ein herzhafter Duft die Kramersche Garage. Die fertigen Waffeln werden in einer Thermobox warmgehalten, bevor sie gut verpackt auf die Reise gehen.

In der Bergstraße harrt der kleine Albian ungeduldig am Fenster. Die Eltern schießen mit dem Jungen und dem Nikolaus ein Foto. Der sagt höflich danke, als er seine Tüte entgegennimmt. „Bleib lieb, bis zum nächsten Jahr. Dann komme ich wieder, versprochen“, sagt der Nikolaus und stapft von dannen.