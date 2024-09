Rund 30 Künstler und Kunsthandwerker präsentierten an der Draisinenstrecke Schmuck, Steinmetz- und Holzarbeiten, Keramiken, Fotografien sowie Aquarell-, Acryl- und Ölgemälde. Mit dem Altenglaner Kunstmarkt erfüllte sich Veranstalter Roger Graff erneut einen Herzenswunsch.

Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr zog am Sonntag der Altenglaner Kunstmarkt erneut zahlreiche Besucher an – vor allem am Nachmittag, als das zuvor regnerische Wetter von Sonnenschein abgelöst wurde. Dem Mühlbacher Roger Graff war es gelungen, auch Künstler zu gewinnen, die von weiter her angereist waren. So etwa Günter Baus aus dem saarländischen Ottweiler, der seine Werke ausstellte. „Mir geht es nicht nur darum, eines meiner Bilder zu verkaufen, sondern ich genieße den Austausch mit anderen Künstlern und Kunstinteressierten“, sagte Baus. Der Verkauf sei oft zweitrangig, die entstehenden Kontakte könnten aber zu späteren Aufträgen führen. Baus hat nach eigenen Angaben bereits Persönlichkeiten wie den ehemaligen Wirtschaftsminister Peter Altmaier und einen Scheich aus Abu Dhabi porträtiert.

Neuauflage ist geplant

Erstmals dabei war Joachim Nassowitz aus Heppenheim, der seine außergewöhnlichen Vintagelampen ausstellte. Dazu stattet er ehemalige Studiolampen mit moderner, energiesparender Technik aus. „Die Käufer nutzen sie als dekoratives Accessoire für ihre Wohnungen“, erklärte Nassowitz. Auch Fotograf Wolfgang Birkenbach aus Überherrn im Saarland, der seit mehr als vier Jahrzehnten seiner Leidenschaft nachgeht, war zum ersten Mal auf einem Kunstmarkt vertreten. Er bietet ein breites Spektrum an Motiven – von Porträts über Landschaften und Tieren bis hin zu Hochzeiten. Die Teilnahme am Kunstmarkt hatte ihm Veranstalter Graff persönlich ans Herz gelegt. Den weitesten Weg hatte Richard Rüger aus Aschaffenburg zurückgelegt. Seine großformatigen Porträts im Stil der Ausdrucksmalerei zogen zahlreiche Besucher an.

Auch aus der Region waren etliche Künstler dabei: Malgorzata Weber-Pawlicka aus Rehweiler, die mit ihren farbenfrohen Blumenbildern begeisterte, Bernhard Höft aus Etschberg mit seinen Plastiken, Bildhauerin Diana Machhammer aus Erdesbach, Porträtmalerin Heidi Ringel aus Offenbach-Hundheim und Anja Buhl aus Eßweiler mit beschrifteten Schieferplatten. Am Ende zog Graff ein positives Fazit: „Die Veranstaltung war wieder ein großer Erfolg.“ Auch die Aussteller äußerten sich sehr zufrieden. Er werde erneut einen Kunstmarkt veranstalten, sagte Graff – ob bereits im kommenden Jahr, ließ er allerdings offen.