In den kommenden Tagen herrscht freundliches Spätwinterwetter. Die Sonne zeigt sich häufig, dichte Wolken wird es nur selten geben, dafür aber einen kalten Nordostwind. Erst am kommenden Wochenende könnte sich die Wetterlage wieder ändern – zumindest kurz.

Ein Hoch, das sein Zentrum über Schottland hat, bestimmt in der nächsten Zeit das Wetter über Mitteleuropa. Mit nordöstlicher Strömung gelangt kalte Luft aus skandinavischen Breiten in unsere Region. Ende der Woche könnte eine Störung von der Ostsee her Niederschlag auslösen. Im Anschluss droht uns vermutlich ein weiterer Kaltlufteinbruch mit Schnee und Schneeregen – diese Wetterentwicklung ist momentan allerdings noch sehr unsicher.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein. Ein unangenehmer Nordostwind lässt einem die Luft kälter empfinden, als sie tatsächlich ist. Gegen Abend ziehen lockere Wolkenfelder auf.

Dienstag: Nach frostiger Nacht scheint tagsüber zeitweise die Sonne. Die lockeren Wolkenfelder lösen sich bis zum Abend weitgehend auf. Der Nordostwind weht nicht mehr ganz so unangenehm kalt wie am Vortag.

Mittwoch: Von einem nahezu wolkenlosen Himmel verwöhnt uns am Freitag die Sonne. Bei leicht abnehmendem Nordostwind werden die Temperaturen nach eisiger Nacht bis zum Nachmittag erträglicher.

Weiterer Trend

Das freundliche und trockene Wetter setzt sich fort. Die Sonne dominiert, es sind kaum Wolken am Himmel zu sehen – zumindest bis Freitag. Dann trübt sich der Himmel nach und nach ein, und in der Nacht auf Samstag ist leichter Regen oder Schneeregen möglich. Zum Start des Wochenendes übernimmt die Sonne allerdings wieder das Kommando, sodass ausgiebige Spaziergänge ohne Regenschirm möglich sein werden. Allerdings bleibt es kalt.