Der Sommer setzt seinen Zick-Zack-Kurs weiter fort. Zu Beginn der Woche dominiert die Sonne am Himmel. Sie erhält zur Wochenmitte Konkurrenz von dicken, dunklen Wolken, die einige Gewitter im Gepäck haben. Zudem ist es sehr schwül.

Ein Hoch über Mitteleuropa sorgt für reichlich Sonnenschein in der Region. Zugleich pumpt ein Tief über Südwesteuropa heiße Mittelmeerluft nach Deutschland. Wegen des Regens in den vergangenen Tagen wird es bis zur Wochenmitte noch sehr schwül. Wegen zunehmender Labilität in der Atmosphäre drohen erneut teils kräftige Regengüsse und Gewitter.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit blauem Himmel und viel Sonnenschein. Nach einem noch angenehm kühlen Morgen heizt sich die Luft bis zum späten Nachmittag tüchtig auf. Der gelegentlich auffrischende Ostwind sorgt für eine leichte Erfrischung.

Dienstag: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht strahlt die Sonne zunächst ungehindert von einem blauen Himmel. Im Tagesverlauf formieren sich einige Wolkenschleier. Die Temperaturen überschreiten verbreitet die 30-Grad-Marke.

Mittwoch: Die Luft wird sehr warm und schwül. Es können bereits erste mächtige Haufenwolken entstehen, die lokale Hitzegewitter produzieren. Ansonsten zeigt sich vielerorts die Sonne.

Donnerstag: Im Laufe des Tages entwickeln sich bei einigem Sonnenschein große, dunkle Wolkentürme. Es drohen kräftige Schauer und Gewitter – teils ist sogar Starkregen und Hagelschlag möglich. Durch die Gewitter kann die ansonsten schwül-warme Luft etwas abkühlen.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende bleibt es wechselhaft mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Örtlich sind auch Schauer möglich. Es bleibt warm und schwül. Erst am Sonntag kühlt die Luft etwas ab.