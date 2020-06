Auf dem Herd vergessenes Essen hat in der Nacht zum Mittwoch Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Nach Angaben der Ordnungshüter hatte die Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in der Kirchenstraße gemeldet. Um tatsächlich „fünf vor Zwölf“ habe die 53-jährige Bewohnerin bemerkt, dass sie einen Topf mit Essen auf dem Herd in der Küche vergessen hatte. Wie die Polizei weiter berichtet, öffnete sie daraufhin selbstständig alle Fenster und die Feuerwehr half beim Belüften des Hauses. Die Bewohnerin wurde vorsorglich vom Rettungsdienst betreut, habe anschließend aber wieder zurück in ihr Haus gehen können. Ein materieller Schaden ist laut Polizei nicht entstanden.