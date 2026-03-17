Zwei Hupsignale, 40 Sekunden Stille und dann ein Knall: Ein Pressetermin bei einer Sprengung im Steinbruch bei Rammelsbach gibt Einblicke in die alltägliche Arbeit dort.

Es ist ein beeindruckendes Bild, das sich den Besuchern in luftiger Höhe an der Grenze zwischen Rammelsbach, Haschbach und Theisbergstegen zeigt: Der Blick zieht vorbei an hohen Felswänden, die sich Stufe um Stufe vom höchsten bis zum tiefsten Punkt um die 100 Meter in die Tiefe ziehen. Dass die Fahrzeuge vor den Abbauwänden aus der Ferne wie Matchbox-Autos wirken, lässt die Dimension des Steinbruchs bei Rammelsbach gut erahnen.

Nicht nur die RHEINPFALZ hat es an diesem leicht verregneten Mittwochvormittag in die Wackepickergemeinde gezogen: Auch ein Fernsehteam ist auf Einladung der Basalt AG angerückt, um einer Sprengung im Steinbruch beizuwohnen. Mit dabei sind unter anderem Jörg Kalmes, der als Oberbetriebsleiter für mehrere Standorte des Unternehmens zuständig ist, sowie der örtliche Betriebsleiter Kurt Schön und sein Stellvertreter Dominik Rübel, der als sogenannter Sprengberechtigter den Vorgang koordiniert.

Viel Bildschirmarbeit ist nötig

Im Gespräch wird schnell deutlich: Die Zeiten von Kammersprengungen, in denen Sprengstoff am Fuß einer Felswand platziert wird, sind längst vorbei. Rübel erklärt, dass ein 3D-Lasermessgerät zum Einsatz komme, dass die zu sprengende Felswand zunächst abscannt. Dadurch erhalte er ein detailgetreues dreidimensionales Bild der Gesteinsoberfläche und könne an seinem Rechner im Büro genau die Maße und Anzahl der Bohrlöcher festlegen, in die der Sprengstoff hinein kommt. Zunächst ist also viel Bildschirmarbeit nötig.

„Wenn morgens gescannt wird, können wir noch am Mittag die Löcher bohren“, sagt Rübel. Im Schnitt komme es bei Rammelsbach zu 100 bis 110 Sprengungen im Jahr, sodass in dem Zeitraum rund 400.000 bis 500.000 Tonnen an Hartstein abgebaut werden. Das Material werde unter anderem zu hochwertigem Gleisschotter verarbeitet und über den Bahnanschluss des Werks abtransportiert, ergänzt Kalmes. Beides seien Alleinstellungsmerkmale für den Steinbruch bei Rammelsbach, merkt Schön an.

Nachdem die Löcher gebohrt sind – für die anstehende Sprengung sind es 19 mit einer Tiefe von zehn bis elf Metern – werden diese einer Sonde überprüft. Damit werde geprüft, ob beispielsweise die Neigung der Löcher passt, damit das Gestein nicht unkontrolliert auseinander kracht, sagt Rübel. Seine Aufgabe sei dann die Erstellung eines Zündplans. Dieser lege fest, wie viel Sprengstoff in die einzelnen Bohrlöcher hinein kommt und in welchem zeitlichen Abstand gezündet wird. Die genaue Abfolge ist allerdings für das menschliche Auge und das Ohr kaum bemerkbar: Von einer Zündung zur nächsten dauert es nur wenige Millisekunden.

40 Sekunden Stille bis zum Knall

Um Punkt 10.51 Uhr ist es dann so weit: Nach einer holprigen Fahrt über die buckeligen Pisten des Steinbruchs sind die Blicke ganz oben nahe der Abbruchkante auf die andere Seite des Steinbruchs gerichtet. Von dort aus ertönt ein lautes Hupen, das nach nur etwa einer Sekunde wiederholt wird. Die Sprengung sei also scharf, erklärt der selbstständige Sprengsachverständige Manfred Krämer, der ebenfalls vor Ort ist. Dann herrscht für rund 40 Sekunden Stille – ehe ein dumpfer Knall durch den Steinbruch hallt und meterhohe Staubfontänen nach oben steigen. Zum Abschluss folgen drei weitere Hupsignale: Die Stelle ist wieder freigegeben.

„Ein mittlerer Schuss“, kommentiert Schön den Rumms: Um die 800 Kilogramm an Sprengstoff kamen laut Rübel für die Sprengung zum Einsatz. Die Erschütterung ist allerdings hier oben nicht zu spüren – die wirkt sich in die andere Richtung nach Rammelsbach aus. Die Erschütterungswerte hätten laut den Daten, die ein Messgerät in rund 260 Metern Entfernung aufgezeichnet habe, im adäquaten Bereich gelegen, sagt Rübel und zeigt auf die Werte auf seinem Display: Die Schwingung betrage 0,9 Millimeter pro Sekunde, zulässig seien maximal fünf Millimeter.

Acht weitere Jahre mit Erweiterung

Beim Ortstermin stehen allerdings nicht nur technische Details zur Sprengung im Mittelpunkt. Für weiteren Gesprächsstoff sorgt natürlich die von der Basalt AG geplante Erweiterung des Steinbruchs, über die am 22. März ein Bürgerentscheid in Rammelsbach ansteht.

Laut Kalmes biete das aktuelle Abbaugebiet nur noch Material für sechs bis acht Jahre. Sollte es zu einer Grenzverschiebung kommen, wäre nach aktuellem Stand mit einer Laufzeitverlängerung von acht Jahren zu rechnen. Bergbaurechtlich seien alle Voraussetzungen dafür geschaffen, sagt Kalmes. Damit die Arbeiten beginnen können, brauche es noch den Pachtvertrag mit der Ortsgemeinde, der die Grundstücke auf der geplanten neuen Abbaufläche gehören. Der Ort profitiere durch Pachteinnahmen sowie darüber hinaus mit einer Beteiligung am Umsatz.

Schäden an Häusern „ausgeschlossen“

Die Stimmung in Rammelsbach ist allerdings angesichts der Erweiterungspläne aufgeheizt: Anwohner befürchten weitere Schäden an ihren Gebäuden, die ihrer Meinung nach bereits durch bisherige Sprengungen im Steinbruch in Mitleidenschaft gezogen wurden. Auf die Kritik angesprochen, betont der Oberbetriebsleiter, dass die Basalt AG die Kritik sehr ernst nehme. Allerdings sei man sich sicher, dass die Sprengerschütterungen keine schädigenden Auswirkungen auf die Gebäude im Ort hätten.

Zur selben Einschätzung kommt auch Krämer: Laut dem vereidigten Sprengsachverständigen lagen bei allen Sprengungen der vergangenen Jahren die Erschütterungswerte in einem Bereich, bei dem Rissbildungen an Wohnhäusern „ausgeschlossen“ sind. Und selbst beim Überschreiten dieser Werte sei nicht zwangsläufig davon auszugehen, dass Schäden auftreten. Eine hinreichende Erklärung, woher Risse in Straßen und Mauerwerk rühren, gibt es an diesem Morgen nicht.

Zum Abschluss steht jedenfalls noch ein kurzer Besuch des Containerbüros auf dem Betriebsgelände auf dem Plan: Rübel zeigt an seinem Arbeitsrechner ein detailgetreues 3D-Bild der Sprengwand mit ihren Bohrlöchern und den akribisch ausgearbeiteten Zündplan. Gerade einmal 17 bis 25 Millisekunden lagen zwischen den einzelnen Zündungen – Sekundenbruchteile, hinter denen viel Vorbereitung steckt.