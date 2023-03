Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vierbeiner flitzen los und jagen einem Mann hinterher. Im letzten Moment stoppen sie, um nur noch unaufhörlich zu bellen. Oder sie verbeißen sich in seinen Arm – je nach Kommando. Gehorsam ist gefragt beim Hundesport-Wettkampf in Einöllen. Was eine der Prüfungen erschwert: Die Hunde wissen zu viel.

Gebell war am Wochenende rund um den Einöller Sportplatz zu hören. Bereits zum sechsten Mal seit 2013 trug der Südwestdeutsche Hundesportverband (SWHV) beim SV Einöllen eine