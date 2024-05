Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter der Freiwilligen Feuerwehr Waldmohr und ihren Kollegen in der Einsatzzentrale: Auf angebranntes Essen folgten der Brand eines Gartenhauses und ein qualmendes Auto.

In der dritten Pressemitteilung zum Einsatzgeschehen am Wochenende kommentiert der stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Stefan Reichhart, die Einsätze der Waldmohrer trocken mit: „Aller guten Dinge sind drei.“

Angebranntes Essen

Los ging’s am Samstag gegen 13.30 Uhr. Die Integrierte Leitstelle in Kaiserslautern meldete der Feuerwehr Waldmohr und der Feuerwehreinsatzzentrale Süd der Verbandsgemeinde Oberes Glantal eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude an der viel befahrenen Ampelkreuzung in Waldmohr. Reichhart selbst befand sich unweit der Einsatzstelle und führte bis zum Eintreffen seiner Kameraden eine erste Erkundung durch: Er betrat das Gebäude und ging, gelotst durch einen Rauchwarnmelder, bis zur Rauchgrenze im Obergeschoss. Beim Eintreffen des Löschzuges halfen die gesammelten Eindrücke und ein Trupp unter Atemschutz wurde ins Haus geschickt. Auslöser der Rauchentwicklung, die sich über die komplette Wohnung zog, war angebranntes Essen. Die Feuerwehr (mit zwei Löschfahrzeugen, der Drehleiter und dem Einsatzleitfahrzeug sowie zwölf Einsatzkräften im Einsatz) belüftete die betroffene Wohnung. Der Einsatz war um 14.15 Uhr beendet.

Gartenlaube brennt

Sechs Stunden später war die Feuerwehr erneut gefordert: Unweit des Feuerwehrhauses an der Saarpfalzstraße brannte ein Gartenhaus. Nachbarn hatten die Feuerwehr alarmiert und bereits Selbstlöschversuche begonnen – erfolgreich. Beim Eintreffen der Feuerwehr qualmte das Haus nur noch. Dennoch musste die Dachhaut für Nachlöscharbeiten geöffnet werden. Weiter deckte die Feuerwehr einen qualmenden „Haufen“ mit Schaum ab und klemmte die Stromversorgung zu dem Gartenhaus ab. Laut Reichhart war auch der Einsatz am Abend nach 45 Minuten abgearbeitet.

Qualm aus Motor

In der Nacht zum Sonntag folgte der dritte Einsatz innerhalb von 24 Stunden: ein Pkw-Brand. In Höhe der Kläranlage Waldmohr an der L355 bildete sich eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum eines Fahrzeugs und die Feuerwehr Waldmohr wurde zusammen mit der Feuerwehreinsatzzentrale Süd alarmiert. Die Feuerwehr Waldmohr kühlte mit einigen Litern Wasser aus dem Tanklöschfahrzeug den qualmenden Motorraum. Nach rund 25 Minuten war der Einsatz für die zehn Kameraden und die drei Fahrzeuge der Feuerwehr beendet.