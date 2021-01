Als kleinen Trost für die ausgefallene Prunksitzung, die eigentlich am vergangenen Samstag hätte stattfinden sollen, hat sich der Kuseler Karnevalverein etwas Besonderes für alle Narren und Freunde des Vereins ausgedacht. Auf Facebook hat der Verein am Samstagnachmittag ein Video gepostet, in dem die Gardemädels der Grün-Weißen Funken zu einer Rundfahrt durch Kusel einluden – inklusive vieler Tanzeinlagen an markanten Punkten in der Kreisstadt, bis hinauf auf Burg Lichtenberg. „Da uns traurig sein und Trübsal blasen leider auch nicht unseren großen Tag ermöglicht, wird es Zeit für etwas bessere Stimmung“, schreibt der Verein in seinem Facebook-Post. Das rund sechs Minuten lange, mit der entsprechender Karnevalsmusik unterlegte Video ist unter https://fb.watch/3mq2c8NciO/ zu finden.