Die Volkshochschule St. Wendel beendet mit sofortiger Wirkung das laufende Herbstsemester. Grund sind die corona-bedingten Auflagen, die vermutlich verlängert werden. Es sei zurzeit mehr als schwer kalkulierbar, was in den nächsten Wochen passieren wird, heißt es in einer Mitteilung, die Pausen zwischen den einzelnen Einheiten – sofern überhaupt möglich – seien zu lang. Gezahlte Gebühren werden anteilig erstattet, könnten aber auch gespendet werden, heißt es.

Das Frühjahrssemester 2021 soll planmäßig am 1. März beginnen.