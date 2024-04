Wolfstein. Die Freie Wählergruppe der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat ihre Vorschlagsliste für den Verbandsgemeinderat zusammengestellt und gewählt. Angeführt wird die Vorschlagsliste vom St. Julianer Ortsbürgermeister Philipp Gruber.

Wie die Freien Wähler der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein mitteilten, hat vor Ostern in Wolfstein die Aufstellung der Bewerber für die Wahl des Verbandsgemeinderates stattgefunden. „Rückblickend auf die Wahlzeit 2019 bis 2024 könnte man die Freie Wählergruppe scherzhaft in Fleißige Wählergruppe umbenennen“, heißt es im Schreiben zur Versammlung mit Blick auf die Anwesenheitsquote „von teilweise 100 Prozent“, so die FWG. Damit sei man in dieser Kategorie im Verbandsgemeinderat stärkste Fraktion. „In den kommenden fünf Jahren wollen wir unsere Ratsarbeit mit dem gleichen Engagement fortsetzen“, heißt es weiter. Man sei froh, dass wir „wieder ein kompetentes Team für unsere Verbandsgemeinde in den Wahlkampf schicken können“.

Die Kandidaten seien in der Versammlung alle einstimmig gewählt worden, die Plätze eins bis sieben kandidieren mit Doppelnennung.

FWG-Kandidaten

Für den Verbandsgemeinderat Lauterecken-Wolfstein kandidieren von den Freien Wählern auf den ersten 20 Plätzen: Philipp Gruber, Birgit Gehm-Schmitt, Olaf Radolak, Axel Stenzhorn, Peter Stein, Axel Meyer, Andrea Zettler, Birgit Wamsbach, Matthias Haas, Ralf Schuster, Thaddeäus Pilch, Nina Ludwig, Medet Göcer, Andreas Schnitzer, Hans-Jörg Dorn, Gerhard Gehm, Elke Dorn, Karl Heinz Kondratiuk, Götz Radolak und Uwe Töpfer.