Jens Kirchen bleibt auch über die Saison hinaus und mindestens bis zum Ende der Spielzeit 2021/2022 Spielertrainer beim VfB Waldmohr. Das hat der Verein bekanntgegeben.

Kirchen kam im Sommer 2019 vom saarländischen Traditionsverein Borussia Neunkirchen ins Rothenfeld und führte den VfB in seinem ersten Jahr direkt zurück in die A-Klasse. Momentan steht die Mannschaft aus dem Südkreis mit zwölf Punkten aus sechs Spielen auf Tabellenplatz drei in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd.

„Ein Grund für die Verlängerung mit Jens ist das gute sportliche Abschneiden in der laufenden Saison. Zudem sind die Verantwortlichen und – soweit wir das einschätzen können – auch die Mannschaft mit der Arbeit von Jens zufrieden“, erklärte Nicolas Mohrbach, der im fünfköpfigen Vorstandsteam des VfB Waldmohr für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, in einer Mitteilung des Vereins.