Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem VfB Waldmohr und dem FV Kindsbach treffen der aktuell Erste und Zweite der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern am 15. Mai (18.30 Uhr in Miesau) im Endspiel um den Kreispokal aufeinander. Beide gewannen ihre Halbfinalspiele am Mittwochabend.

8:1 gewannen die Waldmohrer in ihrer Begegnung beim B-Klassisten SG Schrollbach/Hauptstuhl. Schon nach zwölf Minuten stand es durch Tore von Dennis Ecker (3.) und Spielertrainer Jens Kirchen (12.) 2:0 für