Großes Stühlerücken in der Lauterecker Schulstraße: Das fast schon 50 Jahre alte Verwaltungsgebäude der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein wird energetisch und technisch ordentlich aufgepeppt. Schon in ihr neues Domizil gezogen sind die Mitarbeiter der VG-Werke: Wer zu ihnen will, muss einen neuen Weg einschlagen.

Wer Angelegenheiten in Sachen Wasserversorgung oder Abwasserbeseitigung zu erledigen hat, muss ab Donnerstag, 3. März, einen anderen Weg einschlagen. Der Fachbereich Kommunale Betriebe