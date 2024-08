Während der Herbstmesse gibt es besondere Öffnungszeiten in den Verwaltungen. Die Kreisverwaltung (inklusive aller Außenstellen in Kusel) und die Mobilitätszentrale „Pfälzer Bergland Hin und Weg“ am Bahnhof sind am Messe-Montag, 2. September, ab 10.30 Uhr geschlossen. Am Dienstag, 3. September, sind die Kreisverwaltung und die Mobilitätszentrale bis 12 Uhr geöffnet. Die Kreis- und Stadtbücherei Kusel ist montags und dienstags geschlossen. Das Jobcenter in Kusel ist am Messe-Montag ab 10.30 Uhr und Dienstag ab 12 Uhr geschlossen, die Außenstellen in Waldmohr und Lauterecken sind zu den üblichen Zeiten geöffnet.