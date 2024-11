Immer häufiger wird Müll auf den Friedhöfen nicht richtig getrennt. Das führt zu mehr Arbeit und höheren Kosten. Auch unsachgemäß aufgestellte oder nicht genehmigte Grabsteine rufen die Verwaltung im Oberen Glantal immer wieder auf den Plan.

Vor Allerheiligen und dem Ewigkeitssonntag pflegen viele Angehörige die Gräber der Verstorbenen, legen die Grabstelle mitunter neu an und gestalten sie winterfest. Im Eifer des Gefechts wird häufig alles, was auf der Grabstätte verwelkt oder unansehnlich geworden ist, in den Mülleimern entsorgt. Oft nicht fachgerecht, wie Janine Bommer vom Friedhofsamt der Verbandsgemeinde Oberes Glantal mitteilt. Das bedeute für die Mitarbeiter des Bauhofs einen zusätzlichen Aufwand: Sie müssen die Trennung übernehmen. Bommer appelliert deshalb: Pflanzen und Erde gehören in das Behältnis für organische Abfälle, künstliche Dekorationen oder Kerzenreste in diejenigen für Restmüll. „Das hilft enorm und spart Zeit“, betont sie.

Zuletzt hat das Friedhofsamt öffentlich darauf hingewiesen, dass der Müll auf Friedhöfen immer häufiger nicht richtig getrennt werde. Man wolle die Menschen sensibilisieren, sagt Bommer.

Grabstein wird gegebenenfalls entfernt

Der Aufruf, sich an die Regeln zu halten, gilt auch für die Grabmale. Es gibt dafür genaue Vorschriften in der Friedhofssatzung, das Friedhofsamt ist für die Genehmigung zuständig.

Würde ein Grabstein ohne Erlaubnis errichtet, könnte der Betroffene aufgefordert werden, ihn wieder zu entfernen, erklärt Bommer. Wenn er dem Appell nicht nachkäme, würde das Grabmal auf seine Kosten abgeräumt werden. Auch ein Bußgeld von bis zu 1000 Euro sei möglich. Ein solches sei aber ihres Wissens noch nie in einer Gemeinde der Verbandsgemeinde Oberes Glantal verhängt worden.

Keine Gestecke und Kerzen auf Rasengräbern

Solche Vorschriften dienten dazu, „dass der Friedhof ein harmonisches Bild abgibt“, erklärt Bürgermeister Christoph Lothschütz. Außerdem seien sie wichtig für die Sicherheit. Schließlich sollen Grabsteine ordnungsgemäß – am besten von einer Fachfirma – aufgestellt werden, um keine Gefahr für die Friedhofsbesucher darzustellen. Regelmäßig würden die Grabmäler etwa mit Rüttelproben auf ihre Standsicherheit geprüft. Immerhin liege die Verkehrssicherungspflicht bei der Gemeinde, erklärt der Bürgermeister.

Entspricht das Grabmal nicht den Vorgaben, werden beispielsweise entgegen der Gestaltungsregeln an Urnen- oder Rasengräbern Lichter, Blumengestecke oder Kerzen angebracht oder aufgestellt, „weisen wir die Angehörigen darauf hin, fordern sie auf, die Sachen wieder wegzunehmen“. Denn gerade das Abräumen von Dekoration auf den Rasengräbern bedeute für die Bauhofmitarbeiter zusätzliche Arbeit vor dem Mähen. Zuwiderhandlungen würden selbstverständlich nicht sofort geahndet, unterstreicht Christoph Lothschütz.