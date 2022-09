Wegen einer betriebsinternen Veranstaltung bleiben die Rathäuser der Verbandsgemeinde Oberes Glantal am Freitag, 30. September, geschlossen. Wie die VG-Verwaltung mitteilt, sind auch die Bürgerbüros sind an diesem Tag nicht besetzt. Die Verwaltungshäuser in Waldmohr, Glan-Münchweiler und Schönenberg öffnen dann – wegen des Feiertags am Montag – erst am Dienstag wieder wie gewohnt.