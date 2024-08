Nachdem Kevin Zimmer, Ortsbürgermeister der Gemeinde Herchweiler, die Polizei am Donnerstagabend über eine Verschmutzung des Bruchgrabens informiert hatte, haben die Beamten einen Ermittlungserfolg erzielt. Das Gewässer, das in der Dorfmitte in den Selchenbach mündet, war durch entleerte Farbeimer verunreinigt worden. Den Verursacher erwartet nun ein Strafverfahren. Von dem verunreinigten Wasser wurden mehrere Proben genommen. Nach der Spurensicherung wurde das Gewässer von der freiwilligen Feuerwehr mit 15.000 Litern Wasser durchgespült.