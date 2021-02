Zwischen 14 Uhr am vergangenen Dienstag und 15 Uhr am Donnerstag wurde am Ortsausgang von Adenbach ein Verteilerkasten beschädigt, in dem sich nach Angaben der Polizei die Steuerung des Glasfasernetzes befindet. Wie die Ordnungshüter weiter berichten, wurde der Kasten in einer Höhe von 113 bis 126 Zentimetern eingedellt und sei „in sich verzogen“. Aufgrund der Spurenlage könne davon ausgegangen werden, dass der Schaden von einem größeren Fahrzeug verursacht worden sei. Da der Verteilerkasten noch neuwertig ist und laut Polizei komplett ausgetauscht werden müsste, wird der entstandene Schaden auf über 10.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110 entgegen.