Das Amtsgericht Zweibrücken hat Haftbefehl gegen einen 20-Jährigen wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen. Er äußerte sich nicht dazu, teilte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit.

Der Beschuldigte wird verdächtigt, am Montagabend in Brücken einen 25-jährigen Bekannten mit einem spitzen Gegenstand verletzt zu haben. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Mitteilung wohl nicht lebensbedrohlich.

Das genaue Geschehen ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei hatte zuvor berichtet, der 25-Jährige sei bei einem Streit der Männer verletzt worden; sie vermutete mit einem Messer.