Wie die zuständige Lauterecker Polizei am Montag mitteilte, versuchten Unbekannte zwischen Freitagmorgen und Samstagabend in ein Mehrfamilienhaus in der Untergasse einzubrechen. Sie konnten die Haustür aber offenbar nicht aufhebeln

Die Beamten bitten um Hinweise unter Telefon 06382 9110.