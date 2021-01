Verstoß gegen die Corona-Verordnung in Wolfstein. Am Sonntagnachmittag ist einer Polizeistreife eine Gruppe am Rathausplatz aufgefallen. Fünf Frauen und ein Mann hatten keine Mund-Nasen-Bedeckung dabei. An der dortigen Bushaltestelle hätten sie diese aber tragen müssen, selbst bei Einhaltung des Mindestabstandes. Zudem kamen sie aus drei unterschiedlichen engeren Lebensbereichen. Die Polizei gab der Personalien an das Ordnungsamt der Kreisverwaltung weiter.