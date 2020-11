Zurzeit prüfen viele Gemeinden im Landkreis Kusel die Versicherungen im Ort. Sind alle Gebäude ausreichend geschützt? Wie sieht es mit Veranstaltungen aus? Wo muss nachgeholt werden?

Die Gemeinde Eßweiler ist in Sachen Versicherung gut abgedeckt: Veranstaltungen wie der jährliche Sankt-Martins-Umzug sind abgesichert. Für Gebäude wie das Dorfgemeinschaftshaus und die Buswarte wurden in der Vergangenheit Verträge abgeschlossen. Auch für Fahrzeuge wie Traktor und Anhänger ist der Versicherungsumfang ausreichend.

Nachbesserungsbedarf sieht der Gemeinderat in einer bislang fehlenden Haftpflichtversicherung für Fremdveranstaltungen im Bürgerhaus. Der Rat sprach sich in seiner Sitzung vom Donnerstagabend dafür aus, ein Angebot für eine entsprechende Haftpflichtversicherung einzuholen. Erste Kostenschätzungen liegen bei etwa 600 Euro jährlich. Diese Kosten werden voraussichtlich auf die Mieter des Bürgerhauses umgelegt.

Aus Kostengründen will die Gemeinde auch künftig auf eine Elementarschadenversicherung für das Dorfgemeinschaftshaus verzichten. Mit dem vorherigen Gemeinderat fanden hierzu bereits Gespräche statt, erinnerte der Erste Beigeordnete Martin Koch. Ein damaliges Angebot beinhaltete einen Eigenanteil der Gemeinde in Höhe von 5000 Euro. Zusätzliche bauliche Anstrengungen, um überhaupt in den Genuss einer solchen Versicherung zu kommen, könne sich Eßweiler nicht leisten.