Die Stadt Wolfstein wird die marode Brücke „Am Mühlberg“ sanieren lassen. Diese hatte bei einer Überprüfung ein miserables Zeugnis erhalten und war komplett durchgefallen. Nun müssen die Planer ran. Ebenso bei der Suche nach neuen Bauplätzen.

Laut Stadtbürgermeister Herwart Dilly sind schon einige Arbeiten an Wolfsteiner Brücken erledigt worden: Unter anderem sind zwei Fußgängerbrücken erneuert. Einzig jene am Mühlberg sei bislang ausgespart worden. Also jene Brücke, die bei der Überprüfung ganz miserable Noten bekommen hatte.

Schon der Laie erkenne von unten, dass die Brücke kaputt sei, sagte Dilly. Und: „Wir müssen jetzt was tun, sonst wird gesperrt.“ Werde die Stadt umgehend aktiv, dann bekomme die Nutzung der alten Brücke noch eine Schonfrist: „Wenn wir das jetzt in Angriff nehmen, darf das Müllauto noch ein Jahr über die Brücke fahren.“

Ganz eilig

Das Ingenieurbüro Neu hat für die ersten drei Planungsphasen ein Angebot unterbreitet. Es soll ein Antrag auf Mittel aus dem I-Stock gestellt und die förderunschädliche Eilbedürftigkeit festgestellt werden. Das würde bedeuten, dass ganz schnell mit der Arbeit begonnen werden kann. Der Beschluss erfolgte einstimmig dafür, nach der Sommerpause sollen verschiedene Varianten vorgestellt werden.

Unklar ist aktuell die Art der Sanierung, die sich aus der weiteren Planung und näheren Untersuchungen ergeben wird. Womöglich könnte die Brücke auch verbreitert werden, so dass künftig Gegenverkehr möglich wäre. Allerdings wurde aus dem Rat angemerkt, dass dies dann erheblich teurer werde, dass der Verkehr durch die Breite gut reguliert werde und das auch gut zur aktuellen Bebauung passe.

Neue Bauflächen

Allerdings könnte sich genau an dieser Bebauung in Zukunft etwas ändern. Denn die Stadt hatte das Ingenieurbüro WSW mit der Ermittlung potenzieller Bauflächen beauftragt, weil Bedarf an Wohnbaufläche herrscht. In einer ersten Prüfung seien 24 Flächen ausgemacht worden. Einige wurden schon verworfen, weil es ihnen beispielsweise an einer Zufahrt mangele oder weil das Gelände zu steil ist.

Dennoch habe Wolfstein „viel Potenzial“, versicherte Dilly, der die ersten Ergebnisse vorstellte. Möglichkeiten, die intensiv geprüft werden sollen, sind beispielsweise gegenüber des Kalkbergwerks, die Ställe in Roßbach oder eben jene nahe der Brücke am Mühlweg mit dort immerhin knapp zwei Hektar. Bei allen möglichen Flächen soll nun geprüft werden, wie gut diese mit der nötigen Infrastruktur zu versehen sind und ob es finanzierbar ist.

Weitere Themen

Die Arbeiten am Bahnhofsvorplatz schreiten gut voran. Die Entkernung sei abgeschlossen, im denkmalgeschützten Schuppen fehle eine Feuchtigkeitssperre, so dass darin nicht nur Zwischenwände gemauert werden sollen, sondern das komplette Gebäude eingemauert werde, also quasi „ein Gebäude im Gebäude“ entstehe. Vom sanierungsbedürftigen Dach seien etliche Dachbalken zu erhalten und der Platz müsse eventuell nicht so tief ausgekoffert werden, wie bisher angenommen.

Aller Voraussicht nach wird in Wolfstein die Kerwe in diesem Jahr nicht stattfinden können, wie der Stadtbürgermeister berichtete. Bis zum 31. Oktober seien alle Großveranstaltungen gestrichen und selbst bei eventuellen Lockerungen stelle sich die Frage, wie eine Zugangskontrolle am Rathausplatz realisiert werden sollte.

Die Stadt muss für eine bessere Durchlässigkeit der Lauter eine Fischtreppe bauen lassen. „Ohne Zuschuss ist das nicht finanzierbar“, entsprechend muss versucht werden, bei der „Aktion Blau“ eine Förderung zu beantragen. Diese lag bisher bei 90 bis 95 Prozent und was an Förderung am Glan möglich war, müsse es auch an der Lauter sein, befand Dilly.

„Eine Schande“ sei es, wie der Rad- und Fußgängerweg zwischen der Bahn und den Gärten aussehe, schilderte Ratsmitglied Markus Hemmer. Die zuständige Bahn habe schon vor Jahren zugestimmt, dass etwas getan werden müsste, berichtete Dilly. Zwischendurch sei der Weg gesperrt gewesen, aber „der Bauzaun wurde von der Natur zurückgeholt“.