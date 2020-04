„Wir haben lange gehofft, doch jetzt ist die Zeit gekommen, unser beliebtes Rennsportereignis 2020 abzusagen“, sagt Organisationsleiter Sascha Ressmann vom Homburger Automobilclub. Das Bergrennen war für die Zeit von 10. bis 12. Juli geplant gewesen.

Seit 1974 hatte das Homburger ADAC-Bergrennen ununterbrochen stattgefunden. In diesem Sommer fällt es aus, wie sich die Organisationsleitung bei einer Telefonkonferenz am Sonntag klar wurde. „Die durch die Corona-Pandemie erforderlichen Einschränkungen machen eine für alle Beteiligten gefahrlose und unbeschwerte Austragung des Bergrennens Mitte Juli unmöglich“, hieß es im Anschluss. Hinzu komme, dass ja gar nicht abzusehen sei, „ob unsere Teilnehmer und Gäste aus ganz Deutschland, Luxemburg, Belgien, Frankreich, Österreich und der Schweiz überhaupt zu uns kommen könnten“.

Verschiebung in den Herbst keine Option

Von 10. bis 12. Juli hatte in der Saarpfalz zwischen dem saarländischen Homburg und dem westpfälzischen Käshofen die 47. Ausgabe stattfinden sollen. Doch der Wertungslauf zur Deutschen und Luxemburger Bergmeisterschaft, zum KW Berg-Cup und weiteren Prädikaten wird seine Tore frühestens Mitte Juli 2021 wieder öffnen. Eine Verschiebung des Rennens in den Herbst sei keine Option, „da wir für einen erfolgreichen Ablauf auch auf ein ordentliches Sommerwetter angewiesen sind“, sagte Automobilclub-Vorsitzender Andreas Herl. „Des Weiteren befindet sich das Veranstaltungsgelände mitten im Wald, wir müssten im Herbst mit Laubfall rechnen so dass die Rennstrecke und Zuschauerwege rutschig werden.“

180 Helfer in der Organisation

Langstreckenweltmeister und Le-Mans-Sieger Timo Bernhard steht auch weiterhin hinter seinem Heimrennen. „Wichtig ist, dass es das Rennen in 2021 wieder gibt. Wenn es mir irgend möglich ist, bin ich am Start. Der vom Profisport zurückgetretene Porsche-Werksfahrer und GT-Masters-Team-Eigner hatte seine Teilnahme am diesjährigen Bergrennen frühzeitig zugesichert und geplant, erstmals am Karlsberg mit dem „Dickschiff“ Porsche GT3-R aus dem GT-Masters Modelljahr 2018 zu fahren.

Für die insgesamt rund 180 Helfer in der Organisation bedeutet dies einen Sommer ohne Rennsportwagen und kernigen Motorensound. Ob in diesem Jahr überhaupt eine Deutsche Berg-Meisterschaftswertung zustande kommt, ist mehr als fraglich. Seit der Einführung der Rennserie im Jahr 1959 wurden bislang alljährlich Meister gekürt. Im Moment werden nur noch drei Veranstaltungen im arg gelichteten Rennsportkalender 2020 gelistet.