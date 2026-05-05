Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat zwei ehemalige Turnhallen an Grumbach und Odenbach verschenkt. Was die Gemeinden, Vereine und Ehrenamtliche daraus machen.

Die Ortsgemeinden Grumbach und Odenbach haben Ende 2025 die ehemaligen Schulturnhallen von der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein erhalten. Mit dem Geschenk verbunden sind laufende Unterhaltungskosten, die vereinzelt für Diskussionen sorgen.

Der Verbandsgemeinderat stand nach der Schließung der Grundschulen in Grumbach und Odenbach vor der Frage, wie mit Hallen umzugehen ist, die zwar genutzt werden, aber ihren ursprünglichen Zweck nicht mehr erfüllen. Da kein Schulsport mehr stattfand, entfiel die Trägerschaftspflicht der Verbandsgemeinde (VG). Solange die Gebäude im Bestand der VG geblieben wären, hätten alle 41 Ortsgemeinden die Unterhaltskosten tragen müssen.

Die Lösung: Die Hallen wurden an die beiden Orte verschenkt, da der Haushalt der VG ausgeglichen war. Andreas Müller, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, berichtet, dass Kaufangebote vorlagen und ein Verkauf möglich gewesen wäre. Man habe sich dennoch bewusst für die Schenkung entschieden; niemand sei zur Annahme gedrängt worden. Vor diesem Hintergrund könne er wiederkehrende Kritik nicht nachvollziehen. „Wir haben transparent alle Mängel aufgezeigt und die Unterhaltungskosten offengelegt“, sagt der scheidende Bürgermeister. „Die Vorteile sollte man nicht ignorieren.“

In Grumbach muss das Hallendach saniert werden

Dass offen informiert wurde, bestätigen Grumbachs Ortsbürgermeisterin Beatrice Michel und Odenbachs Ortsbürgermeisterin Helga Becker. „Es gibt immer Kritiker – das ist das Problem von Einzelnen“, sagt Michel. Im Grumbacher Rat bestehe Einigkeit über die Bedeutung der Halle für die Gemeinde und auch für die umliegenden Orte – auch die Mehrheit der Einwohner trage das mit. Zudem seien Nachbargemeinden eingebunden. „Es wurde ein tragfähiges Konzept erstellt, und es läuft gut“, bilanziert Michel.

Ein Arbeitseinsatz fand statt, Ehrenamtliche reinigen den Innenraum, wodurch die Unterhaltungskosten deutlich sinken. Der Appell an die Solidarität aller Nutzer trage Früchte: Jeder kümmere sich um seinen Müll. „Das klappt sehr gut, jeder übernimmt seinen Teil.“ Über das Regionale Zukunftsprogramm soll die notwendige Dachsanierung finanziert werden. „Dann ist die Schwachstelle weg, und den Innenbereich werden wir nach und nach sanieren.“ Die Halle werde von Kita und Vereinen genutzt, Beschwerden gebe es nicht. Zwar trage Grumbach finanziell den Löwenanteil, dennoch sei es „ein super Ergebnis für alle“.

Sanitäre Anlagen stehen oben auf der Liste

Auch Odenbach setzt auf Zuschüsse, berichtet Helga Becker. An der Halle sei einiges zu tun. Als erste größere Maßnahme sollen die sanitären Anlagen über das Regionale Zukunftsprogramm saniert werden. Bereits erneuert wurden die Schlösser, da viele Schlüssel im Umlauf waren; kleinere Mängel wurden in Eigenleistung behoben. Kritik an den Unterhaltungskosten gebe es nur vereinzelt. „Wir müssen versuchen, das zu stemmen“, sagt Becker. Das sei nicht einfach, aber es gebe Ideen: Ein neuer Verein im Ort hat bereits ein Wahlcafé zugunsten der Halle organisiert, weitere Veranstaltungen sollen Einnahmen für den Erhalt bringen.

Ohne die Halle fehlten Räume für Veranstaltungen wie Karneval und Kerwe. Auch Tanzgruppen, Gymnastikkurse und andere Hobbysportler stünden vor Problemen, da es vor Ort keine Alternativen mit ausreichend Platz gibt.