Eine Ausstellung mit Arbeiten des Künstlers Wolfgang Beck im Museum für Kunst in Rockenhausen wird am Sonntag, 25. August, 11 Uhr, eröffnet.

Stadtbürgermeister Michael Vettermann und Luise Busch, Vorsitzende des Kahnweiler Arbeitskreises, werden die Gäste zur Vernissage begrüßen und der Künstler selbst wird in die Ausstellung einführen. „Ich sehe mich in meiner künstlerischen Arbeit in erster Linie als Forscher. Ausgangspunkt und zentrales Thema ist dabei die Natur und unser Verhältnis zu ihr als Menschen“, sagt Beck über seine Arbeit. Die Beobachtung der Naturprozesse mit ihren Gesetzmäßigkeiten führe ihn zu den ästhetischen Qualitäten unterschiedlicher Materialien wie Ölfarbe, Epoxidharz, Plexiglas, Holz und Eisen und ihre Materialkombinationen. Seine Werke entstehen meist in Serien in langen, experimentellen Prozessen. Die vielen Schichtungen und seine Arbeitsweise zeigen sich präzise an den Oberflächen der Malereien und Objekte – matt, glänzend oder reliefartig – und in den Tiefen der Arbeiten. Es hat teilweise die Anmutung eines archäologischen Fundstückes oder Röntgenbildes. „Der künstlerische Prozess wird auf diese Weise quasi im Zeitraffer an den Schichten sichtbar, die unterschiedliche Nah- und Fernwirkung spielt dabei eine bedeutsame Rolle“, so Beck weiter. Die Wirkung seiner Bilder ist so aus der Nähe eine völlig andere als aus der Distanz; das Raue und Ungegenständliche verwandelt sich in sehr komplexe Farbräume und Landschaften, es kommt zu einer Transformation.

Fragile Schönheit

In der Malerei wie auch in der Skulptur baut sich eine Spannung aus kraftvollen archaischen Elementen und fragiler Schönheit auf. Die neue Ausstellung in Rockenhausen zeigt ein Wechselspiel von kleineren seriellen Arbeiten und großen Formaten.

Der Künstler Wolfgang Beck wurde 1957 in Heidelberg geboren. Er lebt und arbeitet als Maler und Bildhauer in Weingarten und Donsieders. Er ist Mitglied im BBK Rheinland-Pfalz. Im ehemaligen Kahnweilerhaus in Rockenhausen präsentierte er bereits 2011 und 2018 seine Kunstwerke.

Info

Ausstellungseröffnung „Der Künstler als Forscher“ mit Werken von Wolfgang Beck am Sonntag, 25. August, 11 Uhr. Die Ausstellung ist bis 2. Oktober jeweils dienstags bis sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr im Museum für Kunst in Rockenhausen, Speyerstraße 3, zu sehen.