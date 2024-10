Eine vermisste Frau ist am Mittwochnachmittag tot aufgefunden worden. Augenzeugen meldeten einen leblosen Körper in einem Teilstück des Glans in der Nähe der Gumbsweiler Mühle. Durch Kräfte der Feuerwehr wurde der Leichnam einer Frau geborgen. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der Frau um eine 27-Jährige aus dem Landkreis Kusel handelte, die seit dem 14. Oktober als vermisst galt. Intensive Suchmaßnahmen der Polizei und der Feuerwehr unter Einsatz von Spürhunden, Wärmebildkameras und Drohnen waren bis zu dem Zeitpunkt ergebnislos verlaufen. Die genauen Todesumstände sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Eine geplante Obduktion soll hierbei Aufschluss geben.