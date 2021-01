Noch Aufklärungsbedarf hat die Polizei im Bezug auf einen Streit in der Dorfmitte am Samstagabend. Eine Frau hatte die Polizei verständigt, dass sie der Vermieter schlagen wolle. Vor Ort wurde ein Mann mit Kopfverletzungen, verursacht durch einen Schlag mit einem Stück Holz, im Krankenwagen versorgt. Sein Widersacher gab an, dass der Verletzte zuvor mit dem Wagen und schließlich mit Pfefferspray auf ihn losgegangen sei. Dieser sagte aus, dass er das Spray nur zur Verteidigung eingesetzt habe. Die Anruferin teilte mit, dass sie auf Klopfen ihr Fenster geöffnet hätte, worauf der Vermieter eingestiegen sei. Er hätte sie in der Wohnung verfolgt und dabei beleidigt. Da zumindest laut Polizei bei einer der Personen ein nicht geringer Alkoholwert im Spiel war, müssen noch zahlreiche Zeugenhinweise ausgewertet werden.