Das Kuseler Vermessungsbüro Strauß und Benzel hat jeweils 750 Euro an die benachbarte Katholische Kindertagesstätte St.Ägidius und die Kindertagesstätte Rammelsbach gespendet. Den Spendenbetrag überreichten die beiden Geschäftsführer Michell Benzel und Sebastian Strauß an die Kita-Leiterinnen Isabell Chmiel und Iris Kohl. Seit einigen Jahren verzichtet das Vermessungsbüro, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert, auf den Versand von Weihnachtskarten und spendet das eingesparte Geld für einen guten Zweck. Im Sommer hatte das Vermessungsbüro 750 Euro an den Landkreis Kusel zugunsten der Hochwasseropfer im Ahrtal überwiesen.