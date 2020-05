Die Servicestellen des Vermessungs- und Katasteramtes in Kusel und Pirmasens sind trotz der Corona-Einschränkungen wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Wie Thomas Pierre Schwögler, Fachgruppenleiter beim Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz, mitgeteilt hat, wurde der Service seit Beginn der Corona-Pandemie aus Präventionsgründen ausschließlich online, per Telefon oder Post abgewickelt.

Beratungen, die sich nicht online oder telefonisch beantragen und bearbeiten lassen, wie zum Beispiel die Einsicht in das Liegenschaftskataster, können laut Schwögler nun wieder in den Servicestellen wahrgenommen werden. Dazu sei es allerdings erforderlich, vorher einen Termin zu vereinbaren – entweder telefonisch unter 06331 50111150, per Fax an 06331 50111400 oder per E-Mail an service-wpf@vermessung.rlp.de.

Für die Servicestellen gelten die Abstandsregelungen und Hygienevorgaben des Landes. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in den Dienstgebäuden ist für Besucher verpflichtend. Das Vermessungs- und Katasteramt Westpfalz sei weiterhin vorrangig online für die Bürger da, viele Anliegen könnten direkt per E-Mail erledigt werden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.vermka-westpfalz.rlp.de.