Einer 68-jährigen Frau ist am Samstag in der Kuseler Sparda-Bank-Filiale die EC-Karte entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, wollte die Frau gegen 14.30 Uhr eigentlich ihre Kontoauszüge ausdrucken, als ihr aus dem Automaten zwei 20-Euro-Scheine entgegenkamen. Die verwunderte Frau sei daraufhin von einem ihr unbekannten Mann freundlich angesprochen worden. Er habe die 68-Jährige überredet, am Geldautomaten ihren Kontostand zu prüfen. Dabei sei ihre Karte scheinbar einbehalten worden. Der Unbekannte habe sich daraufhin wieder hilfsbereit gezeigt und es sei ihm gelungen, die Karte aus dem Automaten zu ziehen und sie der Frau zurückzugeben. Wie die Ordnungshüter weiter berichten, hat die 68-Jährige erst zuhause bemerkt, dass es sich nicht um ihre, sondern eine fremde EC-Karte handelte. Sie habe ihre Karte dann zwar sofort sperren lassen, ob zwischenzeitlich Geld von ihrem Konto abgehoben wurde, sei allerdings noch nicht klar.