Ein großes Lob spricht die Polizei einer Anwohnerin aus, die die Ordnungshüter am späten Dienstagabend verständigt hat, weil die Außenbeleuchtung des Kindergartens in der Burghöhlstraße angegangen war. Beamte der Polizeiinspektion Lauterecken überprüften daraufhin gemeinsam mit der Ortsbürgermeisterin die Räumlichkeiten, konnten aber keine Einbruchsspuren erkennen. Die Beleuchtung sei möglicherweise durch die Sicherungen ausgelöst worden, möglicherweise in Folge einer Überspannung im Verteilerkasten. Die Polizei lobt dennoch die Reaktion der Anruferin. Besser man verständige die Ordnungshüter einmal zu viel als einmal zu wenig.