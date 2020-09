„Wenn beide sorgfältiger gefahren wären, hätte der Unfall vermieden werden können“, schreibt die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag gegen 13.50 Uhr auf der Odenbacher Hauptstraße ereignet hat. Wie die Ordnungshüter berichten, hatte ein BMW-Fahrer seinen Wagen hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto abgebremst. Er habe entgegenkommende Radfahrer zuerst die Engstelle passieren lassen wollen. Ein nachfolgender Motorradfahrer schätze laut Polizei aber den Raum zwischen Radfahrern und dem Hindernis für sich als ausreichend ein und versuchte an den beiden Fahrzeugen vor ihm vorbeizufahren. Als die Radfahrer den parkenden Wagen passiert hatten, wollte der BMW-Fahrer seine Fahrt fortsetzen und stieß mit dem Motorradfahrer zusammen, der sich in diesem Moment auf gleicher Höhe befand. Das Ergebnis: Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, beiden Fahrern werden ordnungswidrige Verhaltensweisen vorgeworfen.