Zu einer Massenkeilerei ist es an Christi Himmelfahrt vor einer Gaststätte in der Miesauer Straße in Schönenberg-Kübelberg gekommen.

Laut Polizei kam es am Vatertag, Donnerstag, 14. Mai, gegen 21.30 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung auf offener Straße. Etwa 20 Personen waren beteiligt, viele waren stark betrunken. Auslöser war offenbar ein Streit zwischen zwei Männern. Die Immer mehr Besucher der Gastwirtschaft kamen zur Prügelei hinzu.

Nach bisherigem Ermittlungsstand setzten Beteiligte Glasflaschen als Schlagwerkzeug ein, auch ein Totschläger kam zum Einsatz. Mehrere Verletzte wurden vor Ort erstversorgt, einzelne Personen brachte der Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser. Mindestens zwei Fahrzeuge wurden bei der Schlägerei beschädigt.

Polizei sucht Geschädigte und Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte und bittet um Hinweise an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 0631 36914799 oder an die Polizeiinspektion Kusel unter 0631 36914499 sowie per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.