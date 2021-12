Ein stark beschädigtes Auto steht mitten auf der Bundesstraße. Vom Fahrer fehlt jede Spur. Ein Einsatz mit Drohne und Wärmebildkamera. All das ereignete sich am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 423 bei Glan-Münchweiler. Gegen 4 Uhr wurde der Polizei das Unfallfahrzeug gemeldet. Als die Streife vor Ort eintraf, war von den Fahrzeuginsassen nichts zu sehen. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto mit amerikanischer Zulassung von der Fahrbahn abgekommen und in der Böschung gegen einen Baum geprallt war. Im Anschluss überschlug sich das Auto und kam schließlich auf der Straße zum Stehen. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Fahrer beim Unfall verletzt wurde, suchte die Feuerwehr die Umgebung mit einer Drohne und Wärmebildkamera ab. Jedoch ohne Erfolg: Die Fahrzeuginsassen blieben verschwunden. Hinweise auf den Fahrer oder den Unfall nimmt die Polizei in Kusel unter der Telefonnummer 06381 9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de entgegen.