Der Verkehrsverein Wolfstein ist aus seinem Dornröschenschlaf erwacht – mit neuem Vorstand und einer Menge Ideen. Diese sollen den Vereinen, Gewerbetreibenden und letztlich der Region finanziell, kulturell und gesellschaftlich zugutekommen.

Der neue Vorsitzende Harald Layenberger, Unternehmer und früherer FCK-Sponsor, samt seines Vorstandteams habe schon beim Weihnachtsmarkt neue Akzente gesetzt. Er habe weitere Ideen, um Vereine, aber auch die noch vorhandene Geschäftswelt zu unterstützen. Ziel sei, mehr Menschen nach Wolfstein zu locken und dabei die Umsätze möglichst in Wolfstein zu behalten. Eine Säule sieht der Verkehrsverein darin, die Veranstaltungen gemeinsam mit den Akteuren neu aufzurollen.

Eigene Währung bei „Dubbeglas- Wanderung“

Ein Veranstaltungshöhepunkt in Wolfstein war seit Jahren die Kulinarische Wanderung, die auch überregional Anklang fand. Anstatt von einem Eventmanager soll nun alles vor Ort geplant werden und damit das ausgegebene Geld der Besucher größtenteils in Wolfstein und bei seinen Vereinen bleiben.

Die Veranstaltung wird unter dem Namen „Dubbeglas-Wanderung“ typisch pfälzisch kulinarisch am 6. und 7. Mai an den Start gehen. Das Konzept sehe acht Stationen vor auf dem 6,5 Kilometer langen Rundwanderweg. Die Aktion soll mit Schorlen – auch Fruchtschorlen – familienfreundlicher gestaltet werden. Auf dem Rathausplatz, dann auch Schorleplatz genannt, sollen, ähnlich wie am Weihnachtsmarkt, Vereine ohne größeres finanzielles Risiko, teilnehmen können. Auch eine Festwährung mit „kleinem und großem Wolfsteiner“ wird es geben. An beiden Abenden wird die Band „Sergeant“ zur „Großen Dubbeglas-Party“ auftreten.

Mit Stadtrat wird 750-Jahr-Feier geplant

Der Herbstmarkt, die Wolfsteiner Kerwe, könnte in die Sommermonate verlegt werden. Sollte sich der Stadtrat für das letzte Augustwochenende als neuen Termin aussprechen, wären andere Aktivitäten möglich und auch Schausteller leichter zu engagieren, meint Layenberger. Im vergangenen Jahr sei die Kerwe „enttäuschend“ gewesen. Die Stadt mit all ihren Vereinen könne mehr auf die Beine stellen, befand der Wahl-Wolfsteiner.

Die 2025 anstehende 750-Jahr-Feier wird eine „Mammutaufgabe“. Das Fest will sich der Verkehrsverein „nicht unter den Nagel reißen“, aber Layenberger gibt zu, dass er Lust habe, das Großevent zu organisieren. Es besteht bereits ein Gremium im Stadtrat. Mit diesem will sich der Verkehrsverein im März für die Planung treffen. „Miteinander vorangehen“ soll das Motto lauten. Bald geklärt werden sollen ein grober Kostenrahmen und die Frage, was die Stadt im Haushalt einstellen kann. „Pfingsten bleibt, wie es ist“, kündigte Stadtbürgermeister Herwart Dilly an. Theaterabende am Waldturnplatz oder auch die beliebte Maikur sollen im gewohnten und bewährten Gewand daherkommen.