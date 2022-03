Um Erste Hilfe zu leisten und eine Unfallstelle auf der L223 in Höhe des Campingplatz Königsbruch abzusichern, ist am Freitagmorgen die Feuerwehr Waldmohr ausgerückt. Wie der Stellvertretende Wehrleiter der Verbandsgemeinde Oberes Glantal, Stefan Reichhart, mitteilte, gab es bei dem Unfall zwei Verletzte. Im Einsatz waren zwei Rettungswagen der Rettungswache Homburg. In Zuständigkeit der saarländischen Polizei wurde die Einsatzstelle an diese übergeben. Zum Unfallhergang ist derzeit noch nichts bekannt.