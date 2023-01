Ein Verkehrsunfall mit einem Polizeiauto konnte am Samstagnachmittag gerade noch verhindert werden. Wie die Polizei mitteilt, überholte ein 44-jähriger Fahrer ein Auto in einer Kurve auf der B270 von Lauterecken kommend in Richtung Wolfstein. Die Polizeistreife war in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs und konnte den Überholvorgang beobachten. Ein Zusammenstoß zwischen dem Funkstreifenwagen und dem Auto konnte laut Polizei lediglich durch starkes Abbremsen des Polizeibeamten verhindert werden. Keiner der beteiligten Personen wurde verletzt, Sachschaden entstand ebenfalls nicht. Der Fahrer musste sich bei Wolfstein einer Verkehrskontrolle unterziehen. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.