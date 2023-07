Am Donnerstag, 6. Juli, kam es gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger fuhr auf der L350 von Herschweiler-Pettersheim kommend in Fahrtrichtung Konken. Durch bislang ungeklärte Ursache kam der junge Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend mehrfach. Sein Wagen kam mittig auf der Landstraße zum Stehen. Der 24-Jährige erlitt hierbei, laut ersten Erkenntnissen der Polizei, lediglich eine Platzwunde am Kopf und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein Totalschaden. Die L350 war während der Unfallaufnahme zweitweise vollgesperrt.