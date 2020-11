Bei einer laut Polizei ungewöhnlich langen Verfolgungsfahrt zwischen Waldmohr (Kreis Kusel) und dem saarländischen Neunkirchen hat ein Mann am Samstag Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die etwa 35-minütige Verfolgungsfahrt führte durch Wohngebiete und schmale Straßen, der Fahrer habe unterwegs rote Ampeln missachtet, sei falsch herum durch Verkehrskreisel gefahren, habe an Kreuzungen die Gegenfahrbahn benutzt und sei rücksichtslos über einen Fußgängerüberweg gerast. Dabei mussten sich Fußgänger in Sicherheit bringen. Erst, als er mit dem linken Vorderreifen eine Verkehrsinsel erwischte, habe er seine Geschwindigkeit reduziert, so die Polizei.

Nach der mehr als 25 Kilometer langen Verfolgungsfahrt, die durch die Ortschaften Jägersburg, Höchen, Frankenholz, Bexbach und Wiebelskirchen führte und an der rheinland-pfälzische und saarländische Einsatzwagen beteiligt waren, hielt der Fahrer gegen 14.55 Uhr vor dem Dienstgebäude der Polizei in Neunkirchen/Saar.

Zeugen hatten „Verkehrsrowdy“ gemeldet

Der Mann, der in einem silbernen Ford Focus mit Paderborner Nummernschild unterwegs war, hatte keinen Führerschein bei sich. Laut Polizei schien er unter Drogeneinfluss zu stehen. Auch mit dem Auto, in dem er unterwegs war, „stimmt so einiges nicht“, so die Beamten.

Ausgelöst wurde die Verfolgungsfahrt durch eine Polizeikontrolle. Zeugen hatten der Polizei einen „Verkehrsrowdy“ gemeldet, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Dittweiler und Schönenberg gefahren sei. Als Polizisten das Auto gegen 14.20 Uhr an einer Tankstelle in Waldmohr entdeckten und den Fahrer zum Anhalten aufforderten, wendete dieser und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit.

Die Polizei sucht weitere Zeugen und Personen, die durch die gewissenlose Fahrweise gefährdet wurden. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schönenberg-Kübelberg entgegen (06373 - 822-0).