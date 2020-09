Am Donnerstagnachmittag ist der Polizei eine Autofahrerin wegen ihrer „auffälligen Fahrweise“ aufgefallen. Bei der anschließenden Kontrolle habe es bei der Fahrerin zwar nichts zu beanstanden gegeben, allerdings sei den Beamten ein deutlicher Cannabisgeruch aufgefallen, als der Beifahrer aus dem Wagen stieg. Unter der Fußmatte des Beifahrersitzes fanden die Polizisten dann eine Tüte mit Cannabisblüten und weitere Betäubungsmittel in Pulverform. Da der Mann bereits einschlägig in Erscheinung getreten sei, wurde anschließend dessen Wohnung durchsucht. Auch dort fanden die Beamten Cannabis. Der Tatverdächtige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und am Freitagmorgen bei Gericht vorgeführt.