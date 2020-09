Anlässlich der Veranstaltung „Mess diesmol annerschd“ und dem „Late-Night-Shopping“ kommt es am Samstag, 5. , und Sonntag, 6. September, zu Verkehrsbeschränkungen in Kusel. Am Samstag werden die Bahnhofstraße ab dem „kleinen Kreisel“ bis zur Marktstraße, und der Bereich ab der Straße „Am Hofacker“ 20 (Voborsky) bis zur Bahnhofstraße ab 8 Uhr voll gesperrt. Die Ringstraße wird an beiden Tagen im Teilbereich des Kochschen Marktes bis zur Einfahrt der Tiefgarage ebenfalls voll gesperrt. Der Platz auf dem Kochschen Markt selbst ist als Veranstaltungsgelände für den Musikalischen Biergarten auch an beiden Tagen gesperrt. Zutritt gibt es nur mit Eintrittskarte und unter Einhaltung des Hygiene-Konzepts. Zudem bleibt der Parkplatz am „Blauen Pavillon“ (Lehnstaffel) noch bis Sonntag, 13. September, gesperrt. Die Ausweichparkplätze befinden sich in der Lehnstraße gegenüber des Horst-Eckel-Hauses oder in der Glanstraße am großen Kreisel. Die Parkzeit ist dort während dieser Zeit nicht beschränkt.