Das Hexentanz-Festival lockt am letzten Aprilwochenende auf Burg Lichtenberg. Wie die Kreisverwaltung Kusel mitteilt, gelten von Freitag, 24. April, bis Sonntag, 26. April, mehrere Verkehrsbeschränkungen rund um die Burg. Sie bittet die Besucher des Open-Air-Festivals, die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen. Um eine möglichst reibungslose An- und Abreise zu ermöglichen und Verkehrsbehinderungen zu vermeiden, gilt auf der K23 ab der Einmündung L176/K23 in Thallichtenberg bis zum Ortseingang Körborn ein absolutes Halteverbot. Zusätzlich gilt Tempo 50 – im Bereich der Zu- und Abfahrten Tempo 30.